Рябков допустил размещение российских ракет в Азии в ответ на действия США

Россия может дать достойный ответ Соединенным Штатам в виде размещения своих ракет на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое допущение сделал Сергей Рябков, заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ. Его слова привел ТАСС.

По мнению дипломата, у НАТО не должно быть ложного чувства собственной безопасности. По этой причине российская армия может установить свои ракетные вооружения в какой-либо из стран в Азии. Это станет ответом на действия США, которые размещают свои ракеты как можно ближе к российским границам.

«Это одна из опций, о которых неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги», — указал он.

Как считает Рябков, в ряде случаев аргументы перестают действовать, и тогда надо давать ответ в виде решительных шагов. Именно поэтому размещение российских ракет поближе к территории американских союзников может отрезвить горячие головы.

Ранее сообщалось, что Рябков допустил нанесение ударов по базам США в Европе при возможном конфликте между РФ и НАТО. При этом дипломат заявил, что может быть применено ядерное оружие.