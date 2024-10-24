Замглавы Минэнерго Мочальников проходит по делу экс-замминистра Яновского

Отмечается, что задержание Мочальникова стало результатом комплексного расследования, связанного с деятельностью бывшего заместителя министра энергетики страны Анатолия Яновского.

По информации МВД, Мочальникову инкриминируются серьезные нарушения, нанесшие прямой ущерб в размере 500 млн руб. Косвенный ущерб оценивается более чем в 12 млрд руб. В рамках этого дела задержаны еще четыре человека, которых обвиняют в мошеннических действиях.

Расследование ведется управлением внутренних дел по Западному административному округу Москвы. Несмотря на то, что преступление, в котором подозревается Мочальников, относится к категории средней тяжести, МВД может ходатайствовать о применении к нему наказание в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Предварительное заседание по выбору меры пресечения запланировано на 25 октября.

49-летний Мочальников занимает должность заместителя министра энергетики с апреля 2022 года. До назначения в министерство он работал директором департамента угольной и торфяной промышленности с 2014 года.

24 октября стало известно, что экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского задержали сотрудники ФСБ в Москве.