Замглавы НАТО Джоанэ призвал готовиться к напряженным отношениям с РФ

Государствам-членам Североатлантического альянса стоит готовить себя к еще нескольким годам напряженных взаимоотношений с РФ. Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ, его слова передает телевизионный канал Digi24 .

Отвечая в ходе интервью на вопрос корреспондента о том, как будут развиваться события в случае переизбрания Владимира Путина в качестве главы российского государства, Джоанэ ответил, что стоит готовиться к еще нескольким годам напряженных взаимоотношений между страной и НАТО.

Замглавы альянса также подчеркнул, что НАТО лишь «выполняет свой долг», защищая свою территорию и союзников. Он также заявил, что если РФ станет «агрессивной», альянс окажется готовым к сдерживанию данной агрессии.

Накануне разведка Эстонии заявила, что РФ начала готовиться к будущей войне с НАТО.