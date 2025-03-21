Замглавы подмосковной Дубны Гришина отправили под домашний арест

Заместитель главы администрации города Дубна Московской области Павел Гришин признал вину в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольгу Врадий.

В ходе слушаний в Дмитровском городском суде чиновник признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело возбуждено по ст. 285 УК РФ. Суд вынес решение отправить чиновника под домашний арест.

По версии следствия, в апреле 2022 года Гришин подписал указ, который позволил ему незаконно получить вознаграждение в размере 10% от прибыли городской организации за 2021 год. В результате его действий сумма вознаграждения составила более 797 тыс. руб.

Суд, учитывая тяжесть обвинений, принял решение о помещении Гришина под домашний арест до 15 мая. Это мера пресечения позволит следственным органам продолжить расследование, сохранив при этом доступ к обвиняемому.

Павел Гришин занимает пост заместителя главы администрации Дубны с 2022 года, отвечая в том числе за вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) городского округа.

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