Замминистра культуры РФ сорвал аплодисменты на мероприятии G20, обвинив Запад в воровстве российской культуры

Замминистра культуры России Сергей Обрывалин, выступая на «большой двадцатке» в Бразилии, осудил участившиеся в последнее время инциденты с переименованием произведений искусства великих русских художников.

Он призвал всех причастных к этому проявить остатки благоразумия, предупредив, что история, как бы они ни старались, все расставит по своим местам и восстановит справедливость. По словам Обрывалина, тот факт, что ведущие зарубежные институции позволяют себе подобные преступные деяния в адрес мировой культуры и науки, просто ужасает.

«Каждый посетитель музея в России не сомневается в достоверности увиденного. Жаль, что правительства стран Европы и США лишают своих граждан врожденного права на правду», — поделился замглавы ведомства.

Как информирует ТАСС, после слов о национальной идентичности и о «врождённом праве на правду» иностранные представители сразу же стали аплодировать Обрывалину, буквально искупав российского представителя в овациях.

Ранее сообщалось, что украденный в России подлинник указа Петра II ушел с молотка во Франции за 3120 евро.