Замминистра обороны России Кузьменкова отправили на новую работу

Генерал-полковник Алексей Кузьменков когда-то занимал пост заместителя главы Росгвардии. После работы на месте замминистра обороны РФ Сергея Шойгу, его вернули в ведомство на прежнее место по указу Владимира Путина. Однако парламентарий уточнил, что это связано с завершением всех задач, которые были возложены на Кузьменкова.

«Возвращение в Росгвардию генерала Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный», — отметил Хинштейн.

В Росгвардии Кузьменков займется вопросами о материально-техническом обеспечении, а также станет курировать тыловой блок. Именно генерал-полковнику удалось оперативно наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне СВО.

Напомним, что Кузьменков занимал пост заместителя обороны с апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что из соцсетей командующего ВВС Украины Олещука исчезло определение «официальный»