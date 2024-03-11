Из соцсетей командующего ВВС Украины Олещука исчезло определение «официальный»

Официальный телеграм-канал командующего военно-воздушными силами Украины Николая Олещука переименовали в просто «Командующий воздушными силами Украины», отмечает «Канал специального назначения».

По мнению авторов паблика, это намек на скорую отставку Олещука.

Они предполагают, что украинскому руководству надоели очковтирательские рапорты командующего ВВС о сбитых российских самолетах. По его утверждению, Украина ежедневно сбивает 1-2 самолета. На явную дезинформацию обратили внимание даже западные издания, которые не нашли подтверждения этим заявлениям.

Напротив, сообщения о сбитых российских самолетах зачастую оказываются легко опровергаемыми фейками. Так, однажды за сбитый самолет приняли горящую траву.

Другим показательным примером стало зачисление на свой счет самолета, который просто исчез с радаров украинцев. Пилот «сбитого» Су-34 написал: «Меня только что сбили хохлы. Достаточно с...ться в невидимую зону, как ты сбит».

«КСН» предполагает, что возможные перестановки в командовании ВВС Украины могут быть вызваны «геноцидом украинской ПВО» с уничтожением двух пусковых установок Patriot.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что во время ликвидации ЗРК могли погибнуть американские военные, обслуживавшие установки.