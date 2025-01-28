Замминистра обороны Украины Клименкова уволили по запросу Умерова

Кабинет министров Украины принял решение освободить Дмитрия Клименкова от должности заместителя министра обороны, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Клименков занимался вопросами закупок. Запрос на его отставку был подан министром обороны Рустемом Умеровым. Он отметил неудачи в работе Агентства оборонных закупок, как сообщают украинские СМИ.

Рустем Умеров ранее заявлял, что чиновники, провалившие процесс закупки вооружения для ВСУ, будут отстранены от своих должностей.

Он уже упоминал о возможном увольнении Клименкова и также сообщил, что Министерство обороны не будет продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело против министра обороны Умерова.