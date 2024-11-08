Замминистра обороны Украины уволили через четыре месяца после назначения

Кабинет министров Украины уволил из Министерства обороны Александра Сергия, заместителя главы данного ведомства. Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель правительства Украины в Верховной Рады. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Мельничука, увольнения коснулись не только Министерства обороны, но ряда других ведомств.

«Кабинетом министров Украины уволен Сергий Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины», — указал чиновник.

Помимо этого увольнение коснулось Романа Опимахи, главы Государственной службы геологии и недр Украины. Уже согласована отставка Юрия Погуляйко, руководителя Волынской областной государственной администрации.

Ранее согласно такому же решению был уволен с точно такой же должности Александр Балануц. Он продержался на своем посту полгода. Он отвечал за европейскую интеграцию Украины.