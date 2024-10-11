На Украине замминистра обороны проработал полгода и был уволен

По решению кабинета министров Украины своей должности лишился замминистра обороны страны Александр Балануц, проработавший на этой позиции полгода. Сообщение о снятии чиновника с должности было опубликовано в телеграм-канале минобороны страны.

Из публикации следует, что Балануц заступил на должность в мае 2024 года, а отвечал он за европейскую интеграцию Украины. Бывший заместитель министра будет трудиться в дипломатической сфере.

Ранее сообщалось о том, что до завершения текущего года на Украине не удастся запустить так называемый «гигаватт Зеленского».