Замначальника центра «Э» по Челябинской области задержали при погоне со стрельбой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области подполковника полиции Александра Калитюка, сообщило РБК.

По данным источника, задержать Калитюка удалось в процессе погони. Отмечается, что вероятная причина задержания кроется в коррупционной махинации.

Источник уточнил, что чиновник мог выступать в качестве посредника при передаче взятки от представителя частной компании. Вознаграждение было предусмотрено в качестве «благодарности» за содействие в решении судебного вопроса.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Как пишет Mash, Калитюка задержали в центральной части Челябинска. Мужчина попытался скрыться, однако ему перегородили выезд с одной из улиц микроавтобусом. Также были слышны звуки выстрелов.

По информации источников, речь идет о взятке в несколько миллионов рублей. Задержание прошло вечером 8 октября.

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