Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан выступил с призывом к США прекратить вмешательство в экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией.

На заседании Совета Безопасности ООН он подчеркнул, что Китай имеет право на осуществление нормальных экономических и торговых отношений с любой страной, включая Россию, и такие отношения не должны подвергаться вмешательству или подрывным действиям.

Гэн Шуан также отметил, что Китай всегда строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Он призвал США прекратить нападать на Китай, распространять негативную информацию и обвинения в адрес Пекина, а также отказаться от введения односторонних санкций и необоснованных мер против китайских организаций, которые в последнее время заметно участились.

Данный призыв был озвучен в контексте нарастающего напряжения между США и Китаем, касающегося вопросов международной торговли и экономического взаимодействия.

Напомним, ранее Небензя заявил в ООН о том, что поставки западного оружия не изменят ситуацию для ВСУ на поле боя.