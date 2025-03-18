По словам первого зампреда Госсовета Республики Крым Сергея Цекова, американский лидер Дональд Трамп может согласиться с признанием Крыма частью России, опираясь на понимание исторических реалий и стремление к миру. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в отличие от политиков стран Старого Света президент Штатов объективно оценивает события, которые связаны с присоединением полуострова. В целом глава Белого дома отлично понимает, что произошло с Крымом и каким образом он стал частью нашей страны.

По мнению крымского политика, для жителей полуострова подобный шаг со стороны Вашингтона стал бы важным символом одобрения их выбора. Так, признание полуострова частью РФ могло бы способствовать его дальнейшему развитию как курортного и культурного региона.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали Америку признать де-юре российский статус Крыма.