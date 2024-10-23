FT узнала о «тайном ограничении» Турцией импорта в Россию

Турция приняла решение о «тайных ограничениях» на экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения в Россию, пишет Financial Times. По информации источника, к таким мерам Анкара прибегла из-за предупреждений США о возможных последствиях.

Отмечается, что из-за политической деликатности Турция не озвучила информацию о введении ограничений публично. Блокировка экспорта затрагивает также товары европейского происхождения, которые не могут быть отправлены в РФ.

Согласно оценкам США, Великобритании, стран Европейского союза (ЕС) и Японии, именно эти товары играют критически важную роль для российской военной промышленности.

Ранее помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод подчеркнул, что неисполнение требований об ограничении торговли с Россией может иметь серьезные последствия для Турции.

С начала 2024 года турецкие банки начали прекращать обработку платежей из России. Отмечалось, что это решение стало следствием введенных США в декабре 2023 года санкций против банков третьих стран, совершающих сделки с оборонной промышленностью РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал действия США как «беспрецедентные и агрессивные», подчеркивая, что это давление не должно мешать укреплению отношений между Москвой и Анкарой.

Согласно данным, опубликованным агентством Bloomberg, экономические связи между Россией и Турцией испытывают серьезные трудности. В первом полугодии 2023 года экспорт товаров из республики в РФ сократился на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметно снизились объемы поставок оборудования и механических устройств — на 27%, электрооборудования — на 48%, а также пластиковых изделий — на 28%.

Ранее сообщалось, что россияне массово сталкиваются с отказами в принятии наличных долларов за границей.