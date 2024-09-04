Президент Белоруссии помиловал еще 30 человек, осужденных за протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, осужденных за участие в протестах, связанных с президентскими выборами 2020 года, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

«Соответствующий указ №343 «О помиловании осужденных» подписан главой государства», — говорится в сообщении.

В числе освобожденных 23 мужчины и семь женщин, из которых большинство воспитывают несовершеннолетних детей.

«Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа. Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования — они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни», — отметили в пресс-службе.

Также было отмечено, что надзор за освобожденными возложен на МВД республики.

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