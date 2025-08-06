Украина и поддерживающий ее Запад демонстрируют утрату своего контроля над конфликтом. Они идут на отчаянные шаги, и это все более вскрывает провал. Так считает интернет-журнал Strategic Culture.

По мнению издания, Зеленский, когда снова прибегает к призывам к политической дестабилизации России, ярко демонстрирует психологический коллапс Украины.

«На практике это отчаянная попытка поддерживать нарратив о „российской угрозе“, несмотря на то, что становится все более очевидным, что Запад утратил контроль над своей опосредованной войной против Москвы», — указали журналисты.

Они добавили, что на Западе много говорят о защите Европы от России, но все это делается для затягивания конфликта, а также для оправдания милитаризации стран Евросоюза и Великобритании.

Ранее о действиях Запада высказалась бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Она возмутилась тем, что теперь в состав специальной группы, которая рассматривает кандидатов на назначение на важные должности на Украине, стали входить западные эксперты. Она также заявила, что западные государства превратили Украину в свою колонию, которая не имеет никаких прав.