Предстоящей зимой ВСУ могут потерпеть поражение в военном конфликте из-за состояния энергообъектов, что вызывает серьезные опасения в США, сообщает издание Politico.

В связи с этим Вашингтон пересматривают условия применения дальнобойного оружия, которое Запад поставляет Украине.

Предстоящая зима может стать для ВСУ переломным моментом военном конфликте, так как некоторые энергообъекты Украины пострадали из-за ударов ВС РФ.

Остановлены атомные электростанции, расположенные в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске, что негативно отразится на боеспособности украинской армии. Кроме того, это приведет к развалу ее экономики и ослаблению позиций на возможных переговорах с РФ. При этом власти США не хотят допустить эскалации конфликта, отмечает Politico.

Ранее бывший премьер-министр Украины Азаров заявил, что Зеленский объединил страну в ненависти к киевской власти.