Западные государства обсуждают вероятность выпуска долговых обязательств Украины, задействовав замороженные российские активы. О возможных намерениях Запада сообщает Financial Times со ссылкой на собственный источник.

США и ЕС могут начать финансировать погрязший в долгах Киев, используя активы России. Полагают, что так смогут помочь Украине приблизиться к погашению задолженности.

При этом изначально Запад может попросить Россию посодействовать процессу. Если Москва откажет, только тогда за рубежом воспользуются активами РФ.

В МИД России неоднократно предупреждали, что использование активов за рубежом расценят как воровство и акт торговой войны.

Даг Бэндоу, экс-советник президента США Рональда Рейгана, заявлял, что компенсация нужна на самом деле России из-за расширения НАТО, которая нарушила все существующие договоренности. Также дело в принятых санкциях, которые Запад не перестает вводить ежегодно.

Ранее сообщалось, что МИД РФ отреагировало на акт агрессии США в сторону Ирака и Сирии.