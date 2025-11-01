Американский военный аналитик Дэниел Дэвис сделал жесткое заявление, обвинив западные власти в том, что они своими действиями ставят под удар будущее Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Американский военный аналитик Дэниел Дэвис обвинил западных лидеров в том, что они своими действиями ставят под вопрос само существование Украины. По его мнению, игнорирование катастрофического кадрового кризиса в Вооруженных силах Украины ведет к неминуемому краху Киева.

Эксперт подчеркнул, что продолжение поддержки затяжного конфликта равносильно подписанию смертного приговора для украинской государственности. Он уверен, что Украина не имеет шансов на победу в этом противостоянии, а упорство Запада лишь усугубляет потери.

