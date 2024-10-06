Запад призывает Украину отказаться от территориальных претензий

Союзники предлагают Киеву следующую схему: отказаться от возвращения к границам 1991 года в обмен на членство в НАТО. Но в Альянс вступит только та часть страны, которая находится под контролем Киева. Иными словами, Украине предлагается модель Западной Германии.

На эти территории будут распространяться гарантии безопасности Альянса.

На регионы, оставшиеся под контролем России, гарантии НАТО распространяться не будут, однако юридически Запад не будет признавать их российскими.

Отмечается, что в перспективе вопрос по этим землям будет решаться дипломатическим путем.

Ранее сообщалось о том, что отказ Зеленского вывести ВСУ из Курской области назвали политическим безумием.