Идея конфискации замороженных российских активов в Европе превратилась в мощный политический инструмент. Лидеры ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен настойчиво продвигают этот план, заявляя, что средства пойдут на восстановление Украины. Однако, по мнению экспертов, истинные причины такого давления лежат в плоскости конфликта интересов между ключевыми западными игроками. Как отмечает политолог Юрий Самонкин, нынешняя волна заявлений о конфискации отражает глубокий раскол в подходе к Украине. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с одной стороны, администрация Дональда Трампа сигнализирует о возможном возобновлении диалога с Москвой после 2026 года, а с другой — влиятельные круги в Европе и Великобритании, выступающие за продолжение конфликта «до последнего украинца», видят в российских активах рычаг давления. Лишившись возможности напрямую заставить США или, к примеру, Венгрию увеличить финансирование, они угрожают попросту «похитить» российские средства, демонстрируя готовность к прямому пиратству.

Эксперт пояснил, что это была бы беспрецедентная акция, подрывающая основы международного права и доверия к западной финансовой системе. Однако пока, как считает эксперт, мы наблюдаем в большей степени громкую риторику и информационное давление. Юридически подобная конфискация возможна лишь через грубое нарушение существующих норм, но сама угроза ее осуществления служит конкретной цели — политическому шантажу Вашингтона.

По его мнению, разговор об активах — это, по сути, битва за доминирование в украинской повестке. Угрожая конфискацией, европейские сторонники «жесткой линии» пытаются сорвать возможные американские мирные инициативы и показать, что в случае отказа Трампа от политики атлантизма они готовы на радикальные односторонние шаги. В итоге появится опасная игра, где российские средства превращаются в разменную монету в споре между самими западными союзниками.

Ранее Бельгия заявила о провале переговоров по замороженным активам.