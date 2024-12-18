Запад собрался изъять все замороженные активы РФ до инаугурации Трампа

Замороженные на Западе российские активы планируют изъять до официальной смены президента-демократа Джо Байдена на республиканца Дональда Трампа, не слишком расположенного к помощи Украине. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

Российские активны находятся в западных странах в замороженном состоянии. С 2022 года в США и ЕС грозят изъять их пустить на помощь Украины. Хотя новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отмечала, что Москва все еще имеет права на свое имущество и сбережения за рубежом. Она обещала предоставить доступ в случае, если средства будут пущены на восстановление украинских городов.

По данным обозревателей, изъятие российских средств и имущества наиболее вероятно до конца января. Запад торопится успеть провернуть свою «аферу» до вступления Дональда Трампа на пост президента.

«За несколько недель до того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь займет место в Белом доме, предпринимаются активные действия по изъятию всех замороженных зарубежных активов России и использованию этих 300 миллиардов долларов для помощи Украине», — заявляется в материале Foreign Policy.

В России заморозку и изъятие активов в ЕС назвали воровством. Москва напомнила Западу, что может применить зеркальный ответ и просто не возвращать деньги, которые западные страны держали в РФ.

Ранее сообщалось, что ЕС оценивает возможные последствия конфискации замороженных российских активов.