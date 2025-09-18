По мнению аналитиков издания, европейские партнеры постепенно теряют терпение к поведению Киева, которое они характеризуют как манера «избалованного ребенка». Ключевой проблемой стала так называемая «дипломатия жертвы», которая все сильнее раздражает лидеров ЕС.

Недовольство нарастает на фоне противоречий относительно помощи Украине. Ярким примером стало решение президента Польши Кароля Навроцкого, который наложил вето на закон о временной поддержке украинских беженцев. Причиной отказа стала норма о бесплатной медицинской помощи и социальных выплатах для неработающих украинцев — льгота, которой не получают другие иностранцы в республике.

Ранее Польша полностью оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink для Украины. Теперь же звучат требования, чтобы Киев самостоятельно брал на себя эти расходы, если хочет продолжать пользоваться услугами спутниковой связи. Эксперты полагают, что Украина стоит перед выбором: перейти к дипломатическому компромиссу или продолжить испытывать терпение союзников, рискуя окончательно потерять их поддержку.

Ранее Захарова назвала появление Зеленского в образе ангела «мем-канонизацией».