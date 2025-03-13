Западная пресса предсказала масштабное сокращение числа министров в Канаде

Новым канадским премьер-министром избран Марк Карни. Он может вдвое сократить число министров в правительстве страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание сослалось на собственные источники. Они указывают, что Карни, который примет присягу уже в эту пятницу, 14 марта, может предпринять решительные шаги по сокращению количества министров. В правительстве Трюдо их число доходило до 37, включая его самого. При Карни эта цифра может сократиться до 15-20.

Новый премьер может недолго задержаться на этом посту. Ему необходимо назначить новые выборы в парламенте, иначе это сделает за него оппозиция при помощи вотума недоверия. В то же время консерваторы сейчас имеют заметно большую поддержку среди канадцев, в то время как сам Карни — кандидатура либералов.

Ранее сообщалось о странной выходке предыдущего премьера Трюдо при покидании Палаты общин. Он показал язык камере и вдобавок прихватил с собой стул. Политику пришлось покинуть свой пост из-за недовольства жителей Канады высоким уровнем нелегальной миграции в стране, а также заметно возросшей инфляцией.