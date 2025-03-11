Трюдо покривлялся перед камерой и зачем-то унес стул из Палаты общин

Недавно ушедший в отставку с поста премьер-министра Канады Джастин Трюдо попал в центр внимания после того, как унес с собой стул из Палаты общин и покривлялся на камеру. Снимок со странной выходкой политика опубликовало агентство Reuters.

На фотографии видно, как 53-летний Трюдо со стулом в руке смотрит прямо в объектив фотоаппарата и показывает язык.

Трюдо объявил о своей отставке в начале 2025 года после того, как канадцы начали выражать несогласие с политикой правительства в вопросе миграции. В стране также ускорились темпы инфляции, из-за чего уровень жизни населения заметно начал снижаться.

Пост премьер-министра Канады Трюдо занял 4 ноября 2015 года. В 2013 году он был избран лидером Либеральной партии Канады.

Новым главой партии после ухода Трюдо стал бывший глава Центробанка Канады Марк Карни. Он же и станет новым премьер-министром страны.

Ранее экс-премьер Канады Джастин Трюдо расплакался, выступая на своей последней пресс-конференции.