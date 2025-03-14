Западная пресса заявила о скрытном ужесточении санкций против РФ со стороны США

Белый дом без всякого шума сумел ужесточить антироссийские санкции под заявления о том, что стремится к установлению мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По мнению издания, команда Трампа сумела ужесточить санкции в отношении России под шумиху и громкие заявления о желании установить мир.

«Администрация Трампа без лишней огласки прекратила действие лицензии, охватывавшей платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков», — указали журналисты.

Агентство также привело мнение эксперта Эдварда Фишмана, по мнению которого действия Белого дома заметно сократят доходы России от нефти и газа. Из-за того, что 12 марта истек срок действия лицензии, которая позволяет вести расчет за энергоносители с подсанкционными российскими банками, за рубежом станет невозможно легально покупать российское сырье.

Ранее стало известно, что в проект итогового заявления после встречи глав МИД стран G7 не стали включать упоминания о новых санкциях против России. В тексте документа выражается поддержка мирным инициативам Соединенных Штатов и содержится обращение к России с призывом «безоговорочно принять 30-дневное прекращение огня на территории Украины».