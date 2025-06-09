Западные лидеры захотели от Трампа ясной позиции по Украине

Издание Financial Times сообщило , что западные официальные лица надеются, что во время саммита G7, запланированного на 15–17 июня, Дональд Трамп продемонстрирует «решительную позицию» в вопросе украинского конфликта.

По мнению источников, цитируемых изданием, грядущая встреча глав стран «Большой семерки» в Канаде может послужить для Трампа площадкой для демонстрации более уверенной позиции в отношении ситуации на Украине, после нескольких недель сомнений относительно поддержки Киева со стороны Вашингтона.

17 мая агенство Bloomberg сообщало о недоумении европейских чиновников относительно позиции Трампа по Украине и отсутствии у них понимания его дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования. Они выражали «разочарование» и смущение «постоянными колебаниями» президента.

Ранее стало известно о провале Трампа при навязывании своих условий по Украине, России и Китаю.