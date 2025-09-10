Запад предупредил Киев о рисках срыва переговоров. Игнорирование сигналов Москвы о готовности к диалогу может привести к упущению исторического шанса на мирное урегулирование. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Американское издание Responsible Statecraft предупредило Украину и страны ЕС о серьезной ошибке. По мнению экспертов, Киев и европейские столицы рискуют упустить возможность для начала мирных переговоров, игнорируя сигналы из Москвы.

Ключевые требования России остаются неизменными: противодействие вступлению Украины в НАТО и обсуждение статуса новых территорий. Однако Кремль демонстрирует открытость к дискуссии по гарантиям безопасности и не возражает против потенциального членства Украины в ЕС. Это создает, по оценкам издания, реальное пространство для диалога.

