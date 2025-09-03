Американский военный аналитик и бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что окончание спецоперации станет концом киевской власти. Такое мнение он высказал в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube-канале .

По словам эксперта, украинское руководство понимает, что ситуация становится крайне опасной. И единственный шанс Зеленского и его окружения не только сохранить власть, но и просто выжить — продолжать войну и надеяться на чудо, отметил Риттер.

Он подчеркнул, что решения президента Украины за время конфликта привели к гибели миллионов граждан страны. При этом семьи погибших не оставят эти события без последствий для нынешней власти.

Аналитик также сослался на свежие данные опроса Gallup за август: только 24% украинцев поддерживают продолжение военных действий, тогда как 69% выступают за скорейшее завершение конфликта через переговоры.

Ранее подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что дальнейшие перспективы Киева сводятся лишь к двум вариантам развития событий.