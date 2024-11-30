Доллары и евро, которые Запад передает Украине, ровно с тем же успехом можно просто сжечь в камине. Так считает заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, его точку зрения привел ТАСС.

По мнению замминистра, Киев уже получил большое количество траншей на десятки и сотни миллиардов долларов и евро. Все это ни к чему не привело.

«Были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт», — указал Рябков.

Новые деньги, которые отправятся на Украину, будут точно так же бездарно истрачены. Их можно с точно таким же результатом просто сжечь в камине, никуда не отправляя.

Ранее Рябков допустил, что Россия возобновит ядерные испытания. Это станет симметричным ответом на агрессивные шаги США. По его утверждению, данный вопрос уже стоит на повестке дня перед российским правительством.