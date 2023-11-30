«Зарабатывают на всем»: выяснилось, как окружение Зеленского превратило СВО в бизнес

Украинские политические активисты выразили опасения в связи с ситуацией в окружении президента страны Владимира Зеленского. Уже в скором времени «друзья» главы киевского режима могут стать новыми олигархами, сообщает Financial Times.

Кроме того, активистов тревожат слишком большие полномочия окружения украинского лидера. Однако, как рассказал кандидат культурологии, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов, любые боевые действия — это не только горе, но и бизнес.

«И в окружении Зеленского занимаются этим бизнесом. Недавно произошел скандал с голливудским актером Дэнни Трехо, которому предложили большие деньги за публичную поддержку Украины. Причем предполагалось, что 50 тыс. долларов актер вернет представителям правящей элиты. Зеленский и его окружение зарабатывают на всем», — отметил Глазунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, такой расклад дел не нравится той части украинской политической элиты, которая думает о будущем страны.

«Сегодня часто поднимаются вопросы о поведении окружения президента Зеленского. Это говорит об увеличении количества недовольных действиями президента и свидетельствует о начале борьбы за власть, поскольку все понимают, что Зеленский – временная фигура: никто уже не простит ему неудачи на фронте и провал контрнаступления», — подытожил он.

Ранее Зеленский выразил сомнение во вступлении Украины в НАТО.