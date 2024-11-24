Зарубин раскрыл, что сказал Путин за кадром сразу после телеобращения по «Орешнику»

Президент РФ Владимир Путин сразу после того, как 21 ноября окончился прямой эфир его телевизионного обращения, связанного с пуском по «Южмашу» в Днепропетровске новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», выразил надежду на ясность и понятность своих слов для аудитории.

Репортером ВГТРК Павлом Зарубиным выложены в Сети кадры, что происходило, когда российский лидер встал из-за рабочего стола.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал президент.

Глава российского государства назвал новейший баллистический комплекс очередным надежным гарантом территориальной целостности и государственности страны, отметив, что Россия обладает внушительным запасом готовых к применению подобных «Орешник» ракетных систем.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

О скором применении российскими военными новых видов вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях, поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.