На фоне провала диверсий украинских войск с попытками проникнуть на территории приграничных российских областей, в ходе которых было убито свыше 2500 военных ВСУ, украинский президент Владимир Зеленский снова выступил с угрозами в адрес РФ. Он пригрозил стране новыми ударами, в том числе с применением дальнобойных БПЛА в своих социальных сетях.

В своем посте Зеленский заявил, что в ходе данных попыток, украинской армией якобы были определены российские уязвимые места. Он добавил, что были обнаружены точки, по которым можно будет нанести самый большой вред и подчеркнул, что он будет нанесен.

Украинский лидер также заявил о том, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия армии, а также изготовление и применение БПЛА по логистическим объектам РФ.

Ранее политолог Кот выразил мнение, что Зеленский закрепился в украинской власти в качестве диктатора.