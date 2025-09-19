Защита от поцелуев нарцисса: психолог расшифровал язык шляп Мелании Трамп

Мелания Трамп, жена американского президента Дональда Трампа, демонстрирует отстраненность и незаинтересованность в отношениях с мужем, как считает психолог и политолог Руслан Панкратов, о чем он заявил aif.ru . По мнению эксперта, шляпа, которую она носит, служит своего рода «защитой от поцелуев», символизируя ее стремление к эмоциональной дистанции.

Панкратов подчеркнул, что Мелания систематически отвергает любые попытки Дональда Трампа установить физический контакт.

«Речь идет об эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает», — отметил он.

Эксперт также отметил, что публичные проявления близости со стороны президента США особенно контрастируют на фоне поведения его супруги. Анализируя танец пары на инаугурации, Панкратов указал на «смешанные чувства» Мелании и ее явное «желание отстраниться».

Недавно Daily Mail сообщала, что Мелания Трамп надела экстравагантную шляпу во время визита в Лондон, чтобы держать мужа на расстоянии.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп и жена короля Карла III нарядились в цвета флага Украины.