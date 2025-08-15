Застрелится до утра? Букмекеры в США запустили провокационную ставку на Зеленского
Сразу после встречи президентов Путина и Трампа на летном поле военной базы на Аляске, американские букмекеры начали принимать провокационные ставки на Владимира Зеленского, лидера киевского режима.
На сайте «Polymarket» обсуждают: «Может ли встреча Трампа и Путина на Аляске привести к самоубийству Зеленского?»
Уже 65% участников сделали ставки на то, что это произойдет.
Этот случай стал поводом для оживлённых дискуссий в интернете и продемонстрировал, как в публичном пространстве интерпретируют тему помощи Украине.
Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.