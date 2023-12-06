«Затишье перед последней попыткой»: выяснилось, почему в мире спадают антироссийские настроения

Антироссийские настроения в мире спадают, однако это явление может оказаться временным. Об этом рассказал преподаватель кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

По его словам, сегодня в США идет активная предвыборная кампания, и тема финансирования Украины является — просто инструмент борьбы республиканцев против демократической команды Джо Байдена.

«В Республиканской партии есть влиятельное военно-промышленное лобби, которое само бы не отказалось от контроля над идущими на Украину денежными потоками и военными заказами. Но во время избирательной кампании им говорить об этом открыто — политически невыгодно», — отметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, рассказал он, не исключена возможность, что после победы Дональда Трампа новая американская администрация вернется к идее финансирования антироссийского проекта, пусть и не так активно, как сейчас.

«Поэтому спад напряжения вызван как предстоящим уходом Конгресса на рождественские каникулы и несогласованием новых траншей на поставку оружия Украине, так и желанием республиканцев оседлать волну народного недовольства нецелевыми тратами демократов», — отметил он.

В этой связи союзники США в Европе пытаются юлить и изворачиваться, добавил собеседник.

«Если их гегемон не может в полной мере финансировать свои авантюры, то и они считают себя вправе свернуть часть расходов и отстраниться от эскалации военно-политического кризиса. В особенности Германия, впервые плотно столкнувшаяся с острым бюджетным кризисом и резким спадом промышленности», — уточнил Новиков.

Теплое отношение к России отмечается во все большем количестве стран. Так, политолог напомнил, что во время визита президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера отношение к нему было крайне холодным. Это не идет ни в какое сравнение с организацией визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию как лидера независимой страны.

«Россия уже — одна из ведущих стран свободного мира, что постоянно подчеркивается лидерами незападных государств. Последние события свидетельствуют о некотором спаде мировой антироссийской напряженности из-за переключения внимания США на другие внутренние (выборы президента) и международные (палестино-израильская война) проблемы, а также разочарования западных элит в военном потенциале Украины, но пока это можно считать временным затишьем перед последней попыткой консолидировать имеющиеся ресурсы», — пояснил собеседник.

Ранее российский солдат поразился количеству иностранцев на передовой.