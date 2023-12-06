Запад продолжает настаивать на версии, что помогает Киеву лишь морально и материально, но российские бойцы не раз видели НАТОвские колонны на передовой, а убитыми часто находят «украинцев» латино- и афроамериканской внешности.

Как сообщил нашему изданию разведчик по прозвищу Стук, он и его товарищи видели мужчин в форме ВСУ, которые очевидно приехали не с Украины.

«Смотришь него и думаешь: «Это явно не славянин лежит». Таких очень много, и их напичкали оружием. Мы видели полные посадки брошенного НАТОвского оружия, но сразу мы ничего не трогали, потому что всякое бывает. Иногда амуницию минируют. А когда все разобрали, обнаружили много интересных вещей», — вспомнил солдат, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наши военные освоили образцы, похожие на отечественные ручные штурмовые гранаты. Были там и знаменитые «Джавелины» — переносные противотанковые ракетные комплексы из США. Причем, по словам Стука, далеко не все украинские подразделения хорошо укомплектованы.

«У нас в Вооруженных силах у всех основное оружие — это АК-74, отличный ходовой автомат: хочешь тюнингуй, хочешь нет. А у ВСУ очевидна градация — у одних оружие совсем плохое и ржавое, а у других полный обвес. Одеваются, как в боевиках: лазер, фонарик, коллиматор, магнитосфер. Один вопрос — зачем? Если ты идешь в рейд, то ты просто устанешь это все нести», — улыбается Стук.

Ту же тенденцию боец заметил и с одеждой ВСУ: кто-то одет нормально, а кто-то — в тряпье первых советских разработок. С чем это связано, остается загадкой.

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