Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с Инфо24 заявил о готовности России принять все необходимые меры для защиты своих территориальных прав.

Депутат Государственной Думы России Заварзин отметил, что страна готова к потенциальным провокациям со стороны Литвы, которая высказывает претензии на Калининградскую область.

Литовская сторона называет этот регион Малой Литвой и требует его переименования в Караляучус.

Заварзин подчеркнул, что Россия активно развивает Калининградскую область во всех ключевых сферах — экономической, социальной, медицинской и культурной.

В случае возникновения провокационных действий со стороны Литвы, российские военные готовы дать адекватный ответ.

Ранее депутат предостерег США от размещения ядерного оружия на Украине.