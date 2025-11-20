Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский и его окружение в скором времени потеряют власть, поскольку их политика нанесла ущерб украинскому народу и международной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Вячеслав Володин сделал заявление о политическом будущем руководства Украины. По его мнению, дни Владимира Зеленского и его сторонников у власти сочтены. Спикер нижней палаты российского парламента объяснил эту уверенность тем, что вся деятельность киевского режима была изначально враждебна интересам собственного населения.

Володин подчеркнул, что политика Зеленского, по его оценке, противоречила не только благополучию украинцев, но и существующим мировым договоренностям, а также фундаментальным принципам безопасности. Такая позиция, убежден он, предопределила неминуемое политическое падение нынешней команды.

