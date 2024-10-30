Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов

Одно из зданий Генерального штаба ВСУ получило повреждения после ночных взрывов в Киеве, сообщил в своем телеграмм-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*.

По его словам, повреждение получено в результате падения обломков беспилотника.

Украинские СМИ ранее сообщили, что в разных регионах страны произошли взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. Сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В ответ на атаки ВСУ по гражданские объекты российские войска систематически наносят точечные удары по позициям украинских военных, их технике и наемникам, а также по ключевой инфраструктуре, включая энергетические предприятия, объекты оборонной промышленности, военного управления и связи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не нацеливается на жилые дома и социальные учреждения.

Ранее сообщалось, что в Курской области погибла местная жительница, прикрывая собой дочь при обстреле со стороны ВСУ.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.