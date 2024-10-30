Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ

Жительница Курской области трагически погибла, прикрывая своего ребенка во время обстрела жилого дома, рассказала на допросе мать подруги погибшей, которая дала показания военным следователям СК России, передало РИА Новости.

По ее словам, начиная с мая 2022 года ВСУ начали обстреливать Теткино, где она жила. Изначально, как утверждает женщина, «обстрелы происходили не так часто», однако с 2023 года они стали ежедневными, а в 2024 году велись «днем и ночью».

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — рассказала женщина.

Кроме того, она отметила, что Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали местный детский дом.

Следственный комитет России в настоящее время рассматривает уголовное дело в связи с нападениями ВСУ на приграничные территории Курской области.

Оно возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая терроризм, убийство и незаконное обращение с оружием.

В рамках следствия были зафиксированы случаи целенаправленного применения дронов и пулеметов против мирных граждан Курской области. Пострадавшими признаны уже более восьми тысяч людей.

Ранее сообщалось, что многодетный отец погиб в Курской области из-за атаки FPV-дрона ВСУ. Бойцы ВСУ запустили FPV-дрон для атаки в Рыльском районе. В процессе беспилотник нацелился на легковой автомобиль, где находился местный житель. Пережить нападение мужчине не удалось: его травмы оказались слишком серьезными.