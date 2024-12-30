В понедельник, 30 декабря, власти США примут «важное решение» по Украине, объявив о крупном пакете помощи.

По его словам, именно завтра Вашингтон объявит свое окончательное решение, отметив, что Киев ожидает крупные пакеты поддержки для своих военнослужащих.

Предстоящая помощь от американских партнеров, отметил он, будет направлена на стабилизацию фронта.

Вместе с тем Украина сотрудничает и с другими зарубежными партнерами, чтобы гарантировать сохранение необходимого уровня поддержки, заключил глава киевского режима.

Ранее украинский депутат Дубинский заявил, что США готовили Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года.