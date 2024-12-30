Зеленский анонсировал очередной пакет помощи от США
Фото: [официальный сайт президента Украины]
В понедельник, 30 декабря, власти США примут «важное решение» по Украине, объявив о крупном пакете помощи.
Соответствующий анонс в соцсетях сделал Владимир Зеленский.
По его словам, именно завтра Вашингтон объявит свое окончательное решение, отметив, что Киев ожидает крупные пакеты поддержки для своих военнослужащих.
Предстоящая помощь от американских партнеров, отметил он, будет направлена на стабилизацию фронта.
Вместе с тем Украина сотрудничает и с другими зарубежными партнерами, чтобы гарантировать сохранение необходимого уровня поддержки, заключил глава киевского режима.
Ранее украинский депутат Дубинский заявил, что США готовили Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года.