Зеленский созвал встречу со странами, якобы готовыми отправить войска на Украину

Владимир Зеленский сообщил о намерении провести закрытую встречу «узким кругом» с представителями государств, выразивших полную готовность к отправке миротворческого контингента на территорию Украины, пишет издание «Страна.ua».

Он уточнил, что не все из приглашенных смогут присутствовать, но участие Франции, Великобритании и самой Украины подтверждено. Ожидается, что встреча состоится в ближайшие семь дней.

Ранее в Париже прошел саммит «коалиции желающих», где обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины, в том числе возможность размещения миротворческих сил.

В саммите участвовали главы государств и правительств 28 стран, включая представителей ЕС, а также руководители Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. Австрия, Австралия и Канада были представлены на уровне послов.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа поставила жесткий ультиматум Зеленскому.