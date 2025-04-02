Зеленский анонсировал встречу «узкого круга» стран для обсуждения миротворцев

В пятницу, 4 апреля, пройдет совещание военных представителей тех государств, которые рассматривают возможность отправки своего воинского контингента на территорию Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Он уточнил, что запланирована встреча военных команд из узкого круга стран, тех, которые готовы предоставить контингент в определенной форме.

По его заявлению, обсуждается возможность присутствия сухопутных и воздушных сил, а также военно-морского присутствия. Зеленский охарактеризовал данное мероприятие как первое «серьезное обсуждение» по данной теме.

Касательно соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о полезных ископаемых украинский лидер подчеркнул, что «вопрос о вступлении в НАТО в данном соглашении не затрагивается и никогда не затрагивался».

Ранее Дубинский обвинил Европу в превращении Украины в «торпеду против России».