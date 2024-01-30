Зеленский действительно встречался с Залужным и требовал от него подать в отставку — СМИ

Напомним, информация об увольнении украинского главнокомандующего Валерия Залужного появилась в понедельник сразу в нескольких СМИ ближе к вечеру понедельника, 29 января. А ранее об этом заявлял парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

Официально Киев сначала не делал никаких заявлений на этот счет, но позже представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал изданию данную информацию, заявив, что президент Украины не увольнял главкома.

В то же время, как сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники в окружении Залужного, главком действительно встречался с Зеленским 29 января и предлагал ему уйти в отставку по собственному желанию. На что тот ответил, что писать рапорт на отставку не будет.

«Источники сообщают, что вероятная отставка главкома ВСУ станет первым звеном в серии изменений в высшем командовании украинской армии, а также в других органах власти», — пишет издание.

Отмечается, что при требовании подать в отставку никакой существенной должности Залужному Зеленский не предложил.