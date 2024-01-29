СМИ: Зеленский не увольнял Залужного

Напомним, что информация об увольнении украинского главнокомандующего Валерия Залужного появилась в понедельник сразу в нескольких СМИ, а ранее об этом заявлял парламентарий Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

Официально Киев сначала не делал никаких заявлений на этот счет, но позже представитель Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал изданию данную информацию.

Так, Никифоров заявил следующее: украинский лидер не увольнял главкома. Однако иных подробностей он не привел.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что шесть человек в ДНР подорвались на украинских минах - пострадавшими оказались сотрудники одного из коммунальных предприятий. Подробности в материале.