По словам Твардоха, единственным авторитетом для украинских военнослужащих является генерал Валерий Залужный, главком ВСУ. О причинах сложившейся ситуации рассказал политолог Алексей Ванифатов.

«На Украине сейчас зреет серьезный конфликт между Зеленским и Залужным, причина которого — тактика боевых действий на текущую зиму. Главнокомандующий ВСУ говорит о том, что нужно прекратить контрнаступление и сосредоточиться на обороне, а глава киевского режима готов сейчас бросать в бой всех до последнего украинца ради поддержки на Западе и пополнения своих банковских счетов коррупционными деньгами», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ванифатов отметил, что, видя огромные потери на полях сражений, солдаты ВСУ все больше убеждаются, что они являются всего лишь пушечным мясом для руководства своей страны, и от этого растет ненависть к Зеленскому.

«Появляется все больше сообщений о сдаче в плен бойцов ВСУ — они деморализованы, и даже попытки диверсий ГУР Украины уже не способны поднять их боевой дух. В ближайшее время мы увидим наши тактические успехи на полях сражений, которые послужат плацдармом для будущей безоговорочной победы России над украинскими неонацистами», — подытожил эксперт.

Ранее в Великобритании сообщили о споре Зеленского и Залужного.