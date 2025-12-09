«Какой красивый»: Дональд Трамп восхитился Крымом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал крымский вопрос, признав необыкновенную красоту и огромный экономический потенциал полуострова. Его заявление прозвучало в контексте обсуждения возможного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

В интервью американским медиа президент США, разглядывая карту, эмоционально отметил, что Крым кажется ему невероятно красивым местом, окруженным со всех сторон водой. Он охарактеризовал регион как «сердце» и подчеркнул, что у того есть огромные перспективы для развития.

Трамп неоднократно заявлял, что претензии Киева на полуостров не имеют перспективы и что для достижения мира украинской стороне следует от них отказаться. Он также называл невозможным как возвращение Крыма под юрисдикцию Украины, так и вступление последней в НАТО.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, на котором абсолютное большинство жителей высказалось за воссоединение. Москва считает этот вопрос закрытым, в то время как Киев и ряд западных стран продолжают считать полуостров оккупированной территорией.

Ранее Трамп заявил, что сейчас самое время провести на Украине выборы.