Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, который состоялся в воскресенье. Помимо поздравлений американскому лидеру с 80-летием, в Кремле сочли нужным напомнить украинскому президенту о трагедии Холокоста. Поводом стали церемонии перезахоронения нацистских преступников, которые Ушаков призвал прекратить.

В воскресенье, 14 июня, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Российский лидер поздравил американского коллегу с юбилеем — президенту США исполнилось 80 лет. Однако содержание беседы не ограничилось протокольными фразами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор журналистам, сделал неожиданный акцент. Он заявил, что украинскому лидеру стоило бы передать послание: не забывать о трагедии Холокоста.

«Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников», — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Путин заявил, что никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО.