Зеленский и Макрон обсудили возможность встречи с Путиным еще до конца лета

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном возможность встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Зеленский в своем телеграм-канале.

По утверждению Зеленского, он в разговоре с Макроном поднял тему прошедшего третьего тура украино-российских переговоров Стамбуле. Главы двух государств также поговорили о встрече с Путиным, которую предлагается провести еще на протяжении августа.

«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — указал президент Украины.

Помимо этого стороны разговора обсудили помощь Франции. По словам Макрона, он пообещал усилить давление на Россию, чтобы та согласилась прекратить конфликт. С этой целью ВСУ будут переданы дополнительные ракеты для зенитных комплексов, а также проведено финансирование выпуска беспилотников на территории Украины.

Ранее сообщалось, что экономисты оценили инициативу Макрона снизить предельную цену на российскую нефть. Они сочли ее бесперспективной и опасной. По их мнению, подобный шаг не имеет экономической эффективности и лишь демонстрирует политическое упрямство Евросоюза. Эксперты подчеркнули, что подобные шаги уже предпринимались, и каждый раз оказывались безрезультатными. Несмотря на 18 попыток пересмотра ограничений, влияние таких мер на российский экспорт и доходы оказалось минимальным.